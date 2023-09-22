У Саудівській Аравії відновили будівництво найвищої будівлі у світі — Finance.ua

У Саудівській Аравії відновили будівництво найвищої будівлі у світі Вчора 23:33 — Технології&Авто

У Саудівській Аравії відновили будівництво найвищої будівлі у світі

Будівництво Jeddah Tower висотою понад 1000 метрів у Саудівській Аравії відновили. Проєкт розробила чиказька команда Adrian Smith + Gordon Gill (AS+GG) Architecture.

Про це розповідає видання Design Boom.

Форма велетенського хмарочоса нагадує листок місцевої квітки, що зʼявляється з піску посушливої пустелі. Його висота перевищуватиме Бурдж Халіфа приблизно на 200 метрів.

Багатофункціональна вежа розмістить готель Four Season, апартаменти, офісні приміщення, розкішні кондомініуми та найвищу в світі обсерваторію з видом на прилегле Червоне море.

Загальна вартість проєкту оцінюється в 20 мільярдів доларів США, з яких приблизно 1,2 мільярда доларів призначено лише на вежу.

Ліфтова система вежі буде однією з найдосконаліших у світі, ліфти рухатимуться до десяти метрів за секунду.

Пальові та фундаментні роботи вже завершені (що становлять 1/3 прогресу будівництва), останні зображення на місці показують, що будівництво досягло 50 рівня зі 157. Очікувана дата завершення проєкту залишається нерозголошеною.

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