У Саудівській Аравії відновили будівництво найвищої будівлі у світі — Finance.ua
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У Саудівській Аравії відновили будівництво найвищої будівлі у світі

Технології&Авто
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У Саудівській Аравії відновили будівництво найвищої будівлі у світі
У Саудівській Аравії відновили будівництво найвищої будівлі у світі
Будівництво Jeddah Tower висотою понад 1000 метрів у Саудівській Аравії відновили. Проєкт розробила чиказька команда Adrian Smith + Gordon Gill (AS+GG) Architecture.
Про це розповідає видання Design Boom.
Форма велетенського хмарочоса нагадує листок місцевої квітки, що зʼявляється з піску посушливої пустелі. Його висота перевищуватиме Бурдж Халіфа приблизно на 200 метрів.
Багатофункціональна вежа розмістить готель Four Season, апартаменти, офісні приміщення, розкішні кондомініуми та найвищу в світі обсерваторію з видом на прилегле Червоне море.
У Саудівській Аравії відновили будівництво найвищої будівлі у світі
Загальна вартість проєкту оцінюється в 20 мільярдів доларів США, з яких приблизно 1,2 мільярда доларів призначено лише на вежу.
Ліфтова система вежі буде однією з найдосконаліших у світі, ліфти рухатимуться до десяти метрів за секунду.
Пальові та фундаментні роботи вже завершені (що становлять 1/3 прогресу будівництва), останні зображення на місці показують, що будівництво досягло 50 рівня зі 157. Очікувана дата завершення проєкту залишається нерозголошеною.
За матеріалами:
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