У Сальвадорі визнали неготовність до випуску Bitcoin-облігацій найближчим часом — Finance.ua
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У Сальвадорі визнали неготовність до випуску Bitcoin-облігацій найближчим часом

Вчора 02:01Фондовий ринок
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Наразі не склалися сприятливі умови для розміщення Сальвадором Bitcoin-облігацій на $1 млрд. Про це заявив міністр фінансів країни Алехандро Селайя, пише The Block.
Сальвадор планував випустити перші Bitcoin-облігації на $1 млрд до 15-20 березня. У разі успіху влада була готова провести додаткову емісію на $500 млн.
22 березня Мінфін Сальвадора відклав випуск через погіршення кон’юнктури та необхідність доопрацювати законодавство.
Економісти побоюються оголошення країною дефолту в січні 2023 року, коли доведеться погасити облігації у фіаті на суму $800 млн.
Економіст Центральноамериканського інституту фінансових досліджень (ICEFI) Рікардо Кастанеда оцінив потребу Сальвадора у ліквідності до 2024 року у $3 млрд.
Селайя в ході звернення до громадян повідомив про переговори з МВФ.
Міністр фінансів також поінформував, що влада продала частину придбаних біткойнів для фінансування лікарні для домашніх тварин. Необхідні $4 млн на ці цілі уряд отримав «внаслідок зростання першої криптовалюти». Чиновник наголосив, що відомство не продає накопичені монети.
Нагадаємо, 9 травня Сальвадор придбав 500 BTC за середньою ціною ~$30 744, довівши обсяг своїх резервів до 2301 BTC.
За матеріалами: Forklog
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