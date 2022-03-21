У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що відбувається — Finance.ua

У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що відбувається

Вчора 15:43 — Фондовий ринок

У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що відбувається

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook розповів про те, як його бізнес виживає у війну.

За його словами, Rozetka має великі проблеми з виконанням своїх зобов’язань не тільки перед покупцями, але також партнерами та співробітниками.

З початком війни, по інформації Ain.ua, Rozetka була змушена скоротити зарплати співробітникам, а деяким призупинити виплати. Деякі підрозділи в компанії взагалі розпустили, оскільки утримувати їх немає фінансової змоги. А доставку товарів паралізувала війна.

Що по замовленням

Чечоткін розповів, що клієнти масово скаржаться на сильну затримку замовлень. Заздалегідь оплачені карткою товари (готівкою по факту прибуття товару наразі розрахуватись не можна) не їдуть до замовників по декілька тижнів, а служба підтримки маркетплейсу не відповідає.

Чечоткін пояснив, чому так:

«Зараз найголовніша складність для бізнесу Rozetkа — це близькість бойових дій до Києва та величезний брак людей для обробки замовлень. Люди бояться опинитися під обстрілом на складах, а багато наших співробітників живуть у безпосередній близькості до лінії фронту і не можуть безпечно діставатися до роботи. Для покращення ситуації ми будуємо бомбосховища біля наших складів, а також запускаємо нові та нові маршрути для доставки людей з інших місць, які менш страждають через військові дії», — розповів Чечоткін.

Друга складність — це логістика. Блок-пости у містах та на трасах дуже сильно уповільнюють рух, тому і доставка товару постачальників, і поповнення магазинів чи доставки в точці видачі логістичних операторів відбувається зі значною затримкою.

«На жаль, ми втратили багато магазинів, і війна постійно вносить корективи в роботу», — додав він

Разом з тим, Чечоткін зазначив: без будь-якої реклами щодня Rozetka відвідує мільйон українців.

Що з постачальниками

Затримки відбуваються також на В2В-рівні. Як пишуть в коментарях, Rozetka також не здійснює виплати постачальникам товару. На це Чечоткін відповів , що компанія обов’язково розрахується, «якщо буде існувати».

Що зі співробітниками

Ще до початку війни співробітникам повідомили про скорочення зарплатні на 20% для всіх без виключення через складні економічні обставини. З початком війни ситуація погіршилась, оскільки бізнес фактично зупинився. Як стало відомо AIN.UA від декількох співробітників, які забажали зберегти анонімність, на сьогодні вони загалі залишились без зарплатні, тому що Rozetka переживає серйозні фінансові труднощі. Через фактичну зупинку бізнесу грошей просто немає.

У коментарях до посту Чечоткіна пишуть, що компанія повністю розпустила IT-підрозділ. До війни він налічував щонайменше 560 людей і активно зростав.

Гуманітарна активність

Разом з тим, компанія не перестає надавати допомогу українцям в умовах війни. Як повідомив Чечоткін, гуманітарна ініціатива Rozetka helpukraine.center переїхала на новий великий склад у Любліні.

«Коли дивишся на адреси відправників допомоги — розумієш: за нас весь світ!» — підсумував він.

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