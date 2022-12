У росію продовжують постачати мікроелектроніку попри введені санкції – Reuters — Finance.ua

У росію продовжують постачати мікроелектроніку попри введені санкції – Reuters Сьогодні 13:33

До росії в обхід санкцій, введених Заходом, продовжує надходити мікроелектроніка, зокрема через Туреччину та Гонконг.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters

Журналісти зазначають, що за даними російської митниці, до кінця жовтня у росію надійшло комп’ютерних та інших електронних компонентів на суму щонайменше 2,6 млрд дол.

«Принаймні 777 млн дол із цієї продукції було виготовлено західними фірмами, мікросхеми яких були знайдені в російських системах зброї», — йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що в обхід санкцій до росії потрапила продукція американських Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc., а також німецької Infineon AG. Заборонена продукція продовжує надходити в росію з Гонконгу, Туреччини й інших місць.

Однією з компаній, що допомагає Росії з постачанням мікроелементів, є компанія Azu International, співзасновником якої є турецький бізнесмен Гоктурк Агваза.

Вона з’явилась в реєстрі компаній Туреччини у березні. Azu International Ltd Sti назвала себе оптовим постачальником ІТ-продуктів і через тиждень почала постачати американські комп’ютерні комплектуючі до росії. Протягом наступних семи місяців компанія експортувала до росії компонентів на суму щонайменше 20 млн дол, включаючи мікросхеми американських виробників.

Журналісти пояснюють, що документи російської митниці вдалося придбати у комерційних постачальників. У паперах не вказуються види напівпровідників та іншої електроніки, а також не розкривається інформація про переміщення продукції всередині росії. Хоча в матеріалах зазначаються деякі російські імпортери, такі як ТОВ «Фортап» у санкт-петербурзі й ТОВ «Титан-Мікро» в Москві.

Агентство надало американським компаніям дані з російських митних документів, які детально описують поставки їхньої продукції. У низці компаній заявили, що сприймають цю інформацію «дуже серйозно» та вивчають ці питання.

Економічна Правда За матеріалами:

