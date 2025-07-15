Електрокросовер Mazda отримав тисячі замовлень ще до свого дебюту (фото) — Finance.ua

Електрокросовер Mazda отримав тисячі замовлень ще до свого дебюту (фото) Сьогодні 22:52 — Технології&Авто

Електрокросовер Mazda отримав тисячі замовлень ще до свого дебюту (фото)

Новий електричний кросовер EZ-60 викликав не менший інтерес серед покупців, ніж седан EZ-6. Новинка дебютувала на Шанхайському автосалоні 23 квітня й з того моменту вже отримала понад 33 тисячі попередніх замовлень.

Як повідомляє Carscoops, офіційний запуск моделі на китайському ринку відбудеться у березні.

Згодом автівка надійде в Європу під новим ім’ям Mazda CX-6e. З довжиною 4850 мм EZ-60 — це середньорозмірний позашляховик, здатний конкурувати з іншими преміальними електрифікованими кросоверами.

Він пропонуватиметься як у конфігурації з подовженим запасом ходу, так і в повністю електричній конфігурації, використовуючи спільну платформу з Changan Deepal S07. Однак, Mazda досі не оприлюднила повних технічних характеристик.

Очікується, що в салоні EZ-60 матиме 26,5-дюймовий дисплей на приладовій панелі, 100-дюймовий проекційний дисплей доповненої реальності, цифрові дзеркала заднього виду, підігрів та вентиляцію сидінь й аудіосистему з 23 динаміками.

Телеканал 24 За матеріалами:

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