Електрокросовер Mazda отримав тисячі замовлень ще до свого дебюту (фото) — Finance.ua
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Електрокросовер Mazda отримав тисячі замовлень ще до свого дебюту (фото)

Технології&Авто
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Електрокросовер Mazda отримав тисячі замовлень ще до свого дебюту (фото)
Електрокросовер Mazda отримав тисячі замовлень ще до свого дебюту (фото)
Новий електричний кросовер EZ-60 викликав не менший інтерес серед покупців, ніж седан EZ-6. Новинка дебютувала на Шанхайському автосалоні 23 квітня й з того моменту вже отримала понад 33 тисячі попередніх замовлень.
Як повідомляє Carscoops, офіційний запуск моделі на китайському ринку відбудеться у березні.
Згодом автівка надійде в Європу під новим ім’ям Mazda CX-6e. З довжиною 4850 мм EZ-60 — це середньорозмірний позашляховик, здатний конкурувати з іншими преміальними електрифікованими кросоверами.
Він пропонуватиметься як у конфігурації з подовженим запасом ходу, так і в повністю електричній конфігурації, використовуючи спільну платформу з Changan Deepal S07. Однак, Mazda досі не оприлюднила повних технічних характеристик.
Очікується, що в салоні EZ-60 матиме 26,5-дюймовий дисплей на приладовій панелі, 100-дюймовий проекційний дисплей доповненої реальності, цифрові дзеркала заднього виду, підігрів та вентиляцію сидінь й аудіосистему з 23 динаміками.
За матеріалами:
Телеканал 24
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