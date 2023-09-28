У російських аеропортах відбувся глобальний збій — Finance.ua
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У російських аеропортах відбувся глобальний збій

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Сьогодні, 28 вересня, в аеропортах росії відбувся глобальний збій системи бронювання.
Як повідомляє російський РБК з посиланням на повідомлення низки російських авіакомпаній, у системі бронювання Leonardo стався збій. Через це проблеми з реєстрацією пасажирів сталися в аеропортах на рейси «Аерофлоту», «Росії», «Перемоги».
«Утруднено роботу сервісів бронювання квитків та послуг, онлайн-реєстрації та реєстрації в аеропортах маршрутної мережі авіакомпанії «Перемога», — уточнили в компанії.
У держкорпорації «Ростех» зазначили, що «система зазнала масової DDOS-атаки з-за кордону».
Крім того, в авіакомпаніях «Уральські авіалінії», Azur Air та Red Wings також повідомили про проблеми реєстрації пасажирів на рейси в аеропортах маршрутної мережі компанії.
Програміст ще в одній великій російській авіакомпанії додав, що локальні проблеми зберігаються.
За матеріалами:
УНІАН
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