У росії жоден з ритейлерів не отримав дозвіл на легальний продаж iPhone 14 — Finance.ua

У росії жоден з ритейлерів не отримав дозвіл на легальний продаж iPhone 14 Вчора 03:12 — Фондовий ринок

Російська асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп’ютерної техніки (РАТЕК) заявила, що нові телефони, у тому числі iPhone 14, не можуть перебувати в легальному обігу на російському ринку без особливих дозволів.

Про це повідомляє російський РБК.

Асоціація вказує, що ритейлери можуть продавати телефони, якщо у них є сертифікати, декларації та спеціальна нотифікація щодо характеристик шифрувальних (криптографічних) засобів та товарів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) або висновок Центру з ліцензування, сертифікації та захисту державної таємниці ФСБ.

Представник РАТЕК розповів, що йому невідомо, що хтось у Росії чи ЄАЕС отримав усі необхідні документи для продажу iPhone 14.

Також видання зазначило, що у Єдиному реєстрі нотифікацій ЄАЕС не згадується, що на нові моделі iPhone видали такий документ.

Натомість попередні замовлення на iPhone 14 у росії приймали мережі МТС і «М.Відео», також до продажу айфонів готувалися в «Білайні», Wildberries, «Яндекс.Маркеті» та Ozon.

У «М.Відео-Ельдорадо» заявили, що планують отримати нотифікацію на iPhone 14 та інші пристрої. У Wildberries сказали, що продаж iPhone почнеться на початку жовтня. Решта мереж відмовилися від коментарів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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