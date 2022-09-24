У росії жоден з ритейлерів не отримав дозвіл на легальний продаж iPhone 14 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У росії жоден з ритейлерів не отримав дозвіл на легальний продаж iPhone 14

Фондовий ринок
2066
Російська асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп’ютерної техніки (РАТЕК) заявила, що нові телефони, у тому числі iPhone 14, не можуть перебувати в легальному обігу на російському ринку без особливих дозволів.
Про це повідомляє російський РБК.
Асоціація вказує, що ритейлери можуть продавати телефони, якщо у них є сертифікати, декларації та спеціальна нотифікація щодо характеристик шифрувальних (криптографічних) засобів та товарів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) або висновок Центру з ліцензування, сертифікації та захисту державної таємниці ФСБ.
Представник РАТЕК розповів, що йому невідомо, що хтось у Росії чи ЄАЕС отримав усі необхідні документи для продажу iPhone 14.
Також видання зазначило, що у Єдиному реєстрі нотифікацій ЄАЕС не згадується, що на нові моделі iPhone видали такий документ.
Натомість попередні замовлення на iPhone 14 у росії приймали мережі МТС і «М.Відео», також до продажу айфонів готувалися в «Білайні», Wildberries, «Яндекс.Маркеті» та Ozon.
У «М.Відео-Ельдорадо» заявили, що планують отримати нотифікацію на iPhone 14 та інші пристрої. У Wildberries сказали, що продаж iPhone почнеться на початку жовтня. Решта мереж відмовилися від коментарів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.