У росії затвердили бюджет на три роки, третину видатків спрямують на війну — Finance.ua
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У росії затвердили бюджет на три роки, третину видатків спрямують на війну

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У росії затвердили бюджет на три роки, третину видатків спрямують на війну
У росії затвердили бюджет на три роки, третину видатків спрямують на війну
російський президент путін підписав закон про федеральний бюджет рф на 2023-2025 роки.
Про це свідчить інформація на офіційному російському порталі правової інформації, повідомляє РБК.
Особливістю нового бюджету є підвищені витрати на силовиків та війну в Україні — у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.
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Упродовж всіх трьох років бюджет буде дефіцитним. У 2023 році дефіцит запланований на рівні 2,93 трлн рублів або 2% ВВП, до 2025 року він має зменшитися до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).
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Загалом доходи бюджету в 2023 році, як очікується, становитимуть 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), витрати — 29,06 трлн руб. (19,4%). У 2024 році доходи очікуються на рівні 27,24 млрд руб., витрати — на рівні 29,43 трлн руб. Доходи та витрати в 2025 році повинні становити 27,98 трлн і 29,24 трлн руб. відповідно.
Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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