У росії вироблятимуть власну Coca-Cola — Finance.ua

У росії вироблятимуть власну Coca-Cola

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

У росії вироблятимуть власну Coca-Cola

У росії вирішили замінити Coca-Cola, яка пішла з рф через війну в Україні. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.

Про це повідомляється на сайті уряду Ямало-Ненецького автономного округу.

Виробництвом займеться завод «Арктична вода». На підприємстві вирішили швидко розширювати смакову лінійку лимонадів, оскільки багато іноземних постачальників покинули ринок.

Генеральний директор підприємства Сергій Кара зазначив, що після введення санкцій завод «відчув валютну різницю».

Також спостерігався дефіцит складових, які експортувалися в росію. Однак зараз нібито ціни відкочуються назад.

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