У росії вироблятимуть власну Coca-Cola — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У росії вироблятимуть власну Coca-Cola

Вчора 20:02Особисті фінанси
2752
У росії вироблятимуть власну Coca-ColaУ росії вироблятимуть власну Coca-Cola
У росії вирішили замінити Coca-Cola, яка пішла з рф через війну в Україні. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.
Про це повідомляється на сайті уряду Ямало-Ненецького автономного округу.
Виробництвом займеться завод «Арктична вода». На підприємстві вирішили швидко розширювати смакову лінійку лимонадів, оскільки багато іноземних постачальників покинули ринок.
Генеральний директор підприємства Сергій Кара зазначив, що після введення санкцій завод «відчув валютну різницю».
Також спостерігався дефіцит складових, які експортувалися в росію. Однак зараз нібито ціни відкочуються назад.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.