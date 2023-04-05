У росії валютою, якою найбільше торгують, замість долара став китайський юань — Bloomberg — Finance.ua
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У росії валютою, якою найбільше торгують, замість долара став китайський юань — Bloomberg

Валюта
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У росії валютою, якою найбільше торгують, замість долара став китайський юань — Bloomberg
У росії валютою, якою найбільше торгують, замість долара став китайський юань — Bloomberg
Через рік після початку повномасштабної війни рф з Україною та запровадження жорстких західних санкцій китайський юань замінив американський долар на фінансових ринках росії.
Про це пише Bloomberg.
За даними московської біржі, юань вперше перевершив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні різниця стала ще помітнішою. При цьому до вторгнення російських військ в Україну обсяг торгів юанем на російському ринку був дуже малим.
У росії валютою, якою найбільше торгують, замість долара став китайський юань — Bloomberg
У росії валютою, якою найбільше торгують, замість долара став китайський юань — Bloomberg
Цей перехід відбувся після того, як у поточному році західні санкції торкнулися тих небагатьох російських банків, які зберегли можливість транскордонних переказів у доларах та інших валютах.
У березні голова КНР Сі Цзіньпін здійснив до москви свій перший закордонний візит після свого переобрання та пообіцяв росії розширити співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, ланцюжків поставок, мегапроектів, енергетики та високих технологій.
Ще на початку року міністерство фінансів рф перевело свої ринкові операції на юань замість долара і розробило нову структуру для фонду національного добробуту, щоб 60% його активів тримати в юанях.
«Незважаючи на все це, долар досі залишається найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише зрідка поступаючись юаню за обсягами кожного торгового дня», — зазначає Bloomberg.

Навіщо Сі Цзіньпін їздив до москви і що відбувається з економікою Китаю 🧐

За матеріалами:
УБР
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