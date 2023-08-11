У росії розпочалися віялові відключення електроенергії — Finance.ua

У росії розпочалися віялові відключення електроенергії
У росії розпочалися віялові відключення електроенергії через сильну спеку. Більше того, ситуація настільки ускладнилась, що рф обмежила перетік потужності в Китай.
Про це повідомляють росЗМІ.
«Міненерго рф заявляє про труднощі в роботі „єдиної енергосистеми“ через літню спеку, що спричинило відключення або аварії в деяких регіонах», — сказано в повідомленні.
Також у російському відомстві виправдовують високу аварійність підвищеним споживанням електроенергії. Така ситуація відбувається й на Сході рф, де з’явився дефіцит у системі.
Однак росіянам обіцяють компенсувати дефіцит, збільшивши завантаження ГЕС. Однак водночас в Міненерго рф наголошують на необхідності дотримуватися правил використання водних ресурсів, що може значно обмежити роботу ГЕС.
У цей час росії довелося обмежити перетоки потужності в Китай. Доки це триватиме, не зазначається.
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