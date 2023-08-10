Швеція планує побудувати щонайменше 10 ядерних реакторів до 2045 року — Finance.ua
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Швеція планує побудувати щонайменше 10 ядерних реакторів до 2045 року

Енергетика
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Швеція планує побудувати щонайменше 10 ядерних реакторів до 2045 року
Швеція планує побудувати щонайменше 10 ядерних реакторів до 2045 року
Уряд Швеції заявив про необхідність потроїти потужності ядерної енергетики протягом кількох наступних десятиліть, щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нові атомні станції є основою стратегії уряду щодо розширення виробництва електроенергії. Наразі в скандинавській країні працює шість реакторів.
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Міністерка з питань клімату та навколишнього середовища Швеції Роміна Пурмохтарі зазначила, що країні потрібні всі нові енергетичні потужності, які вона може отримати, оскільки попит може подвоїтися протягом наступних кількох десятиліть на тлі електрифікації промисловості та транспорту.
«До 2045 року необхідно побудувати щонайменше 10 нових звичайних реакторів», — заявила Пурмохтарі.
Vattenfall AB і фінська Fortum Oyj вивчають створення невеликих модульних реакторів, які можуть бути здані в експлуатацію в першій половині наступного десятиліття.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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