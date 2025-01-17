У росії рекордно за 9 років зросли ціни на продукти — Finance.ua

У росії рекордно за 9 років зросли ціни на продукти Сьогодні 07:45

Інфляція в росії за підсумками 2024 року прискорилася майже на третину, незважаючи на підвищення ставки Цетробанку рф до максимуму за два десятиліття і спроби влади директивно контролювати ціни в торгових мережах.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомив у середу Росстат, індекс споживчих цін за рік додав 9,52% (після зростання на 7,42% у 2023 році), а річна продовольча інфляція досягла 11,05% і стала рекордною з 2015 року (тоді продукти подорожчали на 14%).

За підсумками грудня, згідно з Росстатом, ціни в економіці в середньому зросли ще на 1,32% порівняно з листопадом, коли місячна інфляція встановила рекорд із квітня 2022 року (1,43%).

А підсумковий річний показник інфляції увійшов до топу найвищих за останні 15 років: сильніше, за даними офіційної статистики, ціни зростали лише 2022 року (11,94%) і під час економічної кризи після анексії Криму (на 11,35% 2014 року і 12,91% - 2015-го).

Як пише видання, у російських продуктових відділах супермаркетів ціни злетіли на десятки відсотків і продовжують зростати.

Так, картопля за рік подорожчала на 90,5%, капуста — на 42,6%, цибуля — на 46,5%, буряк — на 32,3%, вершкове масло — на 35,2%.

Зростання цін на молоко сягнуло 18,2%, на сметану — 19,2%, на сир — 14,2%. Яблука стали дорожчими за рік на 20,2%, огірки — на 22,1%, баранина — на 23,1%

У вигляді інфляції російські громадяни відчувають наслідки санкцій та їхні негативні ефекти для економіки, зазначає аналітик Conotoxia Гжегош Дроздз. А різке падіння курсу рубля наприкінці року, після якого долар закріпився вище за 100 рублів, обіцяє невтішний прогноз на початок 2025 року, попереджає Олександр Ісаков, економіст по росії в Bloomberg Economics.

Економічна Правда За матеріалами:

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