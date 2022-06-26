У Росії рекордно скоротяться продажі біопалива з деревних гранул — Finance.ua
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У Росії рекордно скоротяться продажі біопалива з деревних гранул

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Через європейські санкції продажі біопалива з деревних гранул у росії скоротяться на 80%.
Про це повідомили російському виданню РБК у профільній асоціації.
Там зазначили, що спад експортних продажів пелет очікується у липні. Оскільки з 10 липня спливає термін дозволу на ввезення російської продукції з деревини до Європи за старими контрактами. Це передбачено умовами п’ятого пакету антиросійських санкцій, який ЄС ухвалив у квітні.
У 2021 році з росії було експортовано 2,4 млн т паливних гранул на 504 млн євро, переважно до Європи. Пелети використовуються на енергоустановках та в котельнях як альтернатива вугіллю та природному газу.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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