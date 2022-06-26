У Росії рекордно скоротяться продажі біопалива з деревних гранул — Finance.ua

У Росії рекордно скоротяться продажі біопалива з деревних гранул Вчора 20:28

Через європейські санкції продажі біопалива з деревних гранул у росії скоротяться на 80%.

Про це повідомили російському виданню РБК у профільній асоціації.

Там зазначили, що спад експортних продажів пелет очікується у липні. Оскільки з 10 липня спливає термін дозволу на ввезення російської продукції з деревини до Європи за старими контрактами. Це передбачено умовами п’ятого пакету антиросійських санкцій, який ЄС ухвалив у квітні.

У 2021 році з росії було експортовано 2,4 млн т паливних гранул на 504 млн євро, переважно до Європи. Пелети використовуються на енергоустановках та в котельнях як альтернатива вугіллю та природному газу.

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Економічна Правда За матеріалами:

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