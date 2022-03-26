У росії почали вживати заходів проти масової втечі за кордон програмістів — Finance.ua

У росії почали вживати заходів проти масової втечі за кордон програмістів

Вчора 02:47 — Світ

У росії почали вживати заходів проти масової втечі за кордон програмістів, aussiedlerbote.de

Російський ринок високих технологій сповна відчув на собі наслідки санкцій. Масовий відтік реламних бюджетів, нестача мікросхем та падіння рівня життя в країні загалом спонукали IT-фахівців тікати за кордон.

Причому, у прямому розумінні. Країну залишили вже від 50 до 70 тисяч спеціалістів, а надалі прогнозують від’їзд ще понад 100 тисяч. Уряд рф серйозно задумався про те, як зупинити втечу айтішників.

Компанія Конкорд склала законопроект «Про заходи щодо додаткового контролю за пересуванням та працевлаштуванням спеціалістів IT», у якому пропонує встановити порядок додаткового декларування програмістами при виїзді за кордон, а також узгоджувати в органах державної безпеки працевлаштування цих працівників у закордонні компанії. При цьому згаданим органам рекомендується перевіряти компанії щодо знаходження у списку екстремістських, або тих, які пов’язані з недружніми рф країнами.

На думку ініціаторів законопроекту, ці заходи зможуть захистити стратегічні інтереси рф, у тому числі в галузі кібербезпеки, атаки на яку останнім часом почастішали.

Мінцифри рф вже встигло негативно висловитись про подібні ініціативи.

«Наші фахівці дійсно високо цінуються на світовому ІТ-ринку. Ми повинні надати їм гідні конкурентоспроможні умови праці, а не ускладнювати їхнє пересування чи працевлаштування в іноземні компанії, — заявили в прес-службі. — Міністерство проводить регулярні зустрічі з представниками ІТ-галузі та формує заходи підтримки, яких потребують ІТ-фахівці. Створення комфортних умов розвитку ІТ-бізнесу у росії — єдиний розумний спосіб зберегти кадри.»

Запропоновані Конкордом заходи не підтримав і Комітет Держдуми з інформполітики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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