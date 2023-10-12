У росії почали скорочувати польоти через проблеми з двигунами — Finance.ua

У росії почали скорочувати польоти через проблеми з двигунами Сьогодні 07:47

Одна з найбільших російських авіакомпаній S7 Airlines оголосила про скорочення польотів через проблеми з обслуговуванням двигунів літаків.

Про це пише «КоммерсантЪ» з посиланням на джерела.

Видання з’ясувало, що S7 Airlines скоротить осінньо-зимовий розклад на 10−15%.

Як пояснили джерела «КоммерсантЪ» у Мінтрансі та галузі, на цей крок перевізник пішов насамперед через складнощі з обслуговуванням Airbus A320 A320/А321neo. Проблема — в ремонті американських двигунів Pratt & Whitney, яким не займаються ні в РФ, ні в Ірані.

На сьогодні в компанії не літає і перебуває на обслуговуванні близько 20% парку.

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Російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus і Boeing, яким заборонено вести бізнес у росії. Понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад своє майно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

Економічна Правда За матеріалами:

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