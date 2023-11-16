У росії почали блокувати нелегально ввезені авто — Finance.ua
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У росії почали блокувати нелегально ввезені авто

Технології&Авто
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У росії почали блокувати нелегально ввезені авто
У росії почали блокувати нелегально ввезені авто
Попри санкції, в росію продовжують нелегально імпортувати іномарки. Тепер виробники почали блокувати такі автомобілі.
Про це повідомили на сайті The Moscow Times.
Численні санкції та вихід багатьох світових автовиробників з ринку рф спонукали росіян зайнятися паралельним імпортом іномарок. Ця схема давала змогу ввозити в росію нові автомобілі, які призначалися для інших країн.
Тепер такі авто блокуються при обслуговуванні в несертифікованих сервісних центрах. Проблема вже торкнулася багатьох моделей BMW, Mercedes і Renault.
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У деяких автомобілів при підключенні діагностичного обладнання спрацьовують протиугінні системи. При цьому підтримку програмного забезпечення для імпортних авто в росії припинено.
Ще одна проблема для росіян полягає в тому, що вони більше не можуть зробити дублікат ключа і дізнатися історію техобслуговування свого транспортного засобу. Ця проблема зустрічається на автомобілях Volkswagen, Skoda, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Kia і Hyundai.
Найчастіше блокування зачіпає преміальні моделі. У 2022 році у рф імпортували близько 60 тисяч таких авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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