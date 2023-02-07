У росії планують розмістити завод із виробництва іранських дронів. Він випускатиме вдосконалені Shahed-136 – WSJ — Finance.ua

У росії планують розмістити завод із виробництва іранських дронів. Він випускатиме вдосконалені Shahed-136 – WSJ Сьогодні 01:28 — Світ

У росії планують розмістити завод із виробництва іранських дронів. Він випускатиме вдосконалені Shahed-136 – WSJ

москва і Тегеран просувають плани будівництва нового заводу в росії, який міг би виробляти не менше 6000 безпілотників іранської розробки для війни в Україні, що є останньою ознакою поглиблення співпраці між двома країнами.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що на початку січня до росії вилетіла іранська делегація високого рівня, щоб відвідати заплановане місце для заводу і обговорити деталі, необхідні для запуску проєкту. У грудні Білий дім попередив, що москва та Тегеран розглядають можливість будівництва у росії спільної лінії з виробництва дронів.

За інформацією джерел, обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові проблеми для ППО України.

За даними офіційних осіб США, Тегеран уже надав москві сотні безпілотників, які вона використала для завдання ударів по військових та цивільних обʼєктах в Україні.

Адміністрація Байдена попередила, що росія та Іран розвивають «повноцінне оборонне партнерство». Білий дім заявляє, що москва навчала іранських пілотів польотам на російських реактивних винищувачах із наміром відправити ці літаки до Тегерану до кінця року.

Досі Іран постачав росії в основному так звані дрони-камікадзе, відомі як Shahed-136, які містять невелику кількість вибухівки, яка детонує, коли безпілотники врізаються у свої цілі.

Тепер, за словами офіційних осіб, Іран працює з росією над розробкою моделі Shahed-136, яка, як очікується, буде оснащена новим двигуном, який дозволить йому літати швидше та на більші відстані. Новий завод вироблятиме вдосконалений безпілотник.

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