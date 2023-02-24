У росії накопичуються мільярди доларів іноземних власників, які вони не можуть повернути через санкції – Bloomberg — Finance.ua

У росії накопичуються мільярди доларів іноземних власників, які вони не можуть повернути через санкції – Bloomberg Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

У росії накопичуються мільярди доларів іноземних власників, які вони не можуть повернути через санкції – Bloomberg

Дивіденди на акції, виплати відсотків за облігаціями та все інше, що західні інвестори не продали до війни — все це є частиною купи грошей, що застрягла в пастці санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Юридично гроші належать до деяких найбільших інвестиційних компаній, таких як JPMorgan Asset Management та Schroders Plc, але приватно більшість визнає, що надії на повернення коштів немає. Принаймні, поки володимир путін залишається президентом рф.

«Ринок все ще існує, але коли хтось говорить про репатріацію дивідендів або доступ до основних цінних паперів, все зводиться до санкцій», — сказав Тім Лав з Gam Investment Management, який володів російськими акціями в межах фонду, що розвивається.

Фінансові менеджери не хочуть офіційно говорити про володіння російськими активами під час війни. Якщо вони не хочуть перевіряти межі санкцій, вони не зможуть нічого зробити з готівкою.

На пресконференції цього місяця голова Центрального банку рф Ельвіра Набіулліна відмовилася розкривати, скільки грошей є на спеціальних банківських рахунках нерезидентів, відомих як тип С, але заявила, що вони продовжують зростати.

Деякі фонди управління сподіваються, хоч і віддалено, повернути частину своїх грошей. Тим часом інші шукають юридичної допомоги і технічні лазівки.

За даними агентства, однією з можливостей є багатоповерховий переказ грошей на подібні рахунки інвесторів, які росія не класифікує як «недружні». Інша полягає у перетворенні рахунків у пакети цінних паперів, які можуть бути продані інвесторам, не повʼязаним із санкціями.

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