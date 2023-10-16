У росії кадровий голод вийшов на рекордний рівень — Finance.ua

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У росії кадровий голод вийшов на рекордний рівень

Світ
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У росії кадровий голод вийшов на рекордний рівень
У росії кадровий голод вийшов на рекордний рівень
На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових санкцій, введених проти агресора, топ-менеджери компаній рф заявили про рекордний за всю історію кадровий голод.
Згідно з результатами дослідження RosExpert, які публікує «Коммерсантъ», топ-менеджери компаній країни-агресора зіткнулися з рекордною за всю історію спостережень нестачею співробітників і очікують дефіциту кадрів як мінімум до 2026 року.
Дефіцит співробітників став головним викликом для топ-менеджерів цього року — на нього вказали 46% опитаних. На другому місці серед основних складнощів — геополітична ситуація (23%), а на третьому — зміна ринкової конкуренції, перебудова логістичних ланцюжків, завдання форсованого виходу в нові сегменти ринку (21%).
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За прогнозом опитаних RosExpert, в 2026 році проблема з кадрами збережеться (41% респондентів), в той час як цілі компаній, і, відповідно, вимоги до топ-менеджменту вже зміняться.
У 2023 році в росії почалася найбільша нестача робочої сили за майже 30 років. Повідомлялося, що на 35% російських підприємств не вистачає робочих рук. Це найвищий показник з 1996 року. Нестача пов’язана з мобілізацією населення росії, що почалася з вересня 2022 року після вторгнення рф в Україну.
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Дефіцит найбільш гостро відчувається в легкій промисловості та машинобудуванні. І хоча відхід з країни західних брендів, таких як Mcdonald’s і Starbucks, відкрив можливості для місцевих підприємців, нестача робітників означає, що тепер в рф просто нікому щось виробляти.
У травні 2023 року кадровий голод у росії вийшов на новий рівень. Повідомлялося, що нікому не тільки працювати, а й керувати. Топ-менеджерів не вистачає російським компаніям, що займаються нафтовидобутком, металами, хімічним виробництвом і агробізнесом.
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За останній рік компанії майже вдвічі збільшили число запитів на пошук топ-менеджерів. На зростання попиту наклалася криза пропозиції, оскільки значне число управлінців виїхали з країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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