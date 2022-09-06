У росії готуються до зменшення обсягів виробництва та масового виїзду IT-фахівців за кордон через санкції – Bloomberg — Finance.ua

У росії готуються до зменшення обсягів виробництва та масового виїзду IT-фахівців за кордон через санкції – Bloomberg Вчора 19:14 — Світ

У звіті для російського уряду чиновники та економісти попереджають про глибоку та тривалу рецесію в країні внаслідок американських та європейських санкцій через вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg

Документ, із яким познайомилося агентство, був представлений на закритій зустрічі високопосадовців рф 30 серпня. Його готували багато місяців, щоб оцінити справжній вплив економічної ізоляції росії.

Два з трьох представлених у звіті сценаріїв показують, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень лише наприкінці десятиліття чи пізніше.

«Інерційний» сценарій передбачає, що наступного року економіка впаде на 8,3% нижче за рівень 2021 року, тоді як «стресовий» сценарій встановлює мінімум у 2024 році, на 11,9% нижче за рівень минулого року.

Усі сценарії передбачають посилення тиску санкцій, до яких, мабуть, приєднаються дедалі більше країн.

Крім самих обмежень, що охоплюють близько чверті імпорту та експорту, у звіті докладно описується, як росія зараз стикається з «блокадою», яка «зачепила практично всі види транспорту», ​​що ще більше обмежило економіку країни. Технологічні та фінансові обмеження також діють. Згідно зі звітом, до 200 000 ІТ-фахівців можуть покинути країну до 2025 року, що є першим офіційним прогнозом зростання «відтоку мізків».

Протягом наступного року або двох, попереджають автори звіту, відбудеться «зниження обсягів виробництва в низці орієнтованих на експорт секторів» — від нафти та газу до металів, хімікатів та виробів із дерева. Ці сектори перестануть бути драйверами економіки.

Відповідно до звіту, повне припинення постачання газу до Європи, головний експортний ринок росії, може коштувати 400 млрд рублів ($6,6 млрд) на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Плани Європи щодо припинення імпорту російських нафтопродуктів (торік на них припадало близько 55% експорту) можуть призвести до різкого скорочення виробництва, внаслідок чого на внутрішньому ринку також не буде палива.

На секторальній основі у звіті докладно описується масштаб удару внаслідок санкцій. Зокрема, у сільському господарстві 99% виробництва птиці та 30% продукції молочної худоби залежить від імпорту, в авіації 95% пасажиропотоку перевозиться на літаках іноземного виробництва, у машинобудуванні лише 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит, у фармацевтиці близько 80% внутрішнього виробництва залежить від імпортної сировини, а у сфері зв’язку та ІТ обмеження на SIM-карти можуть призвести до того, що до 2025 року в росії їх не вистачить, а її телекомунікаційний сектор може відставати від світових лідерів на п’ять років у 2022 році.

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