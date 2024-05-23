У рф збираються підвищити податок на прибуток, що може залучити додаткові $14,2 млрд — Finance.ua

У рф збираються підвищити податок на прибуток, що може залучити додаткові $14,2 млрд
У рф натякнули на можливість підвищення податку на прибуток з 20% до 25%, що, за словами російського Мінфіну, може залучити додаткові 14,2 млрд доларів до бюджету агресора.
Про це повідомляє Reuters.
Очільник рф володимир путін запропонував підвищити податки для компаній і заможних громадян, що викликало реакцію в російському Мінфіні.
У Міністерстві фінансів рф розглядають можливість запровадження підвищеного податку на прибуток, але при цьому скасувати «курсові» експортні мита. росія запровадила експортні мита, прив’язані до курсу рубля до долара, з 1 жовтня 2023 року до кінця 2024 року на широкий спектр товарів, тоді як одноразовий податок на прибуток у 2023 році приніс скарбниці 3,53 млрд дол.
Очільник російського Мінфіну Антон Силуанов натякнув на підвищення ставки корпоративного податку до 25%, як у Китаї та Ірані. За оцінками головного економіста російського державного банку розвитку «ВЭБ» Андрія Клепача, таке підвищення податку на 5% принесло б додатково 1,9 трильйона рублів до скарбниці.
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