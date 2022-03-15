У рф затвердили "хитру" схему, як платити за валютними боргами — Finance.ua
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У рф затвердили "хитру" схему, як платити за валютними боргами

Сьогодні 11:01Аграрний ринок
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У рф затвердили "хитру" схему, як платити за валютними боргамиУ рф затвердили "хитру" схему, як платити за валютними боргами
Мінфін росії затвердив порядок здійснення виплат за державними борговими зобов’язаннями в іноземній валюті, по суті, пропонується розплачуватись за рахунок заморожених на Заході золотовалютних резервів країни, якщо буде відмова — оплата здійснюватиметься у рублях.
Це повідомлення міністерства передає Інтерфакс.
"Для виконання державних боргових зобов’язань рф за єврооблігаціями Мінфін даватиме платіжні доручення банкам-агентам для здійснення виплат у валюті в терміни, передбачені відповідною емісійною документацією.
Фактична можливість здійснення зазначених виплат залежатиме від санкційних обмежень щодо можливості уряду та Банку росії розпоряджатися коштами на своїх валютних рахунках", — йдеться у повідомленні.
Якщо іноземний банк-кореспондент не виконає платіжного доручення з єврооблігацій, воно підлягає відкликанню, і в такому разі Мінфін здійснюватиме виплати з єврооблігацій у рублях за курсом Банку росії на день платежу.
За матеріалами: Українська правда
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