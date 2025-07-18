У рф торгівля переходить на рублі, притік євро та доларів зменшується — Finance.ua

У рф торгівля переходить на рублі, притік євро та доларів зменшується Сьогодні 05:49

У рф торгівля переходить на рублі, притік євро та доларів зменшується

Більше половини російського експорту оплачується в рублях, а притік іноземної валюти до рф скорочується. Платежі в «дружніх» валютах, переважно юанях, становлять лише третину надходжень.

Платежі в так званих «дружніх» валютах — переважно в китайському юані — зараз складають лише третину надходжень у рф. Водночас тенденція такова, що більше половини російського експорту оплачується в рублях. Про розповсюдження платежів у рублях інформує у своєму звіті центральний банк росії.

Bloomberg пише, що зсув відбувається на тлі приблизно 6% падіння обсягів експорту за перші п’ять місяців року, зумовленого зниженням цін на сировинні товари.

Центральний банк рф припинив публікувати детальні цифри про використання юаня в російській банківській системі. Московська біржа, де юань зараз є єдиною основною валютою, що торгується, більше не розкриває обороти. Але за даними газета «Комерсант», обсяги впали до дворічного мінімуму в травні і залишилися низькими в червні.

Щодо китайської валюти, то як пише видання, частка платежів у юанях впала до 37%, — про це свідчать дані.

З іншого боку, корпоративний попит на іноземну валюту також скорочується.

УНН За матеріалами:

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