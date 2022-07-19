У рф оштрафували Google на рекордну суму — Finance.ua

У рф оштрафували Google на рекордну суму Вчора 22:22 — Фондовий ринок

У рф оштрафували Google на рекордну суму

У рф московський суд призначив Google оборотний штраф у 21,08 млрд рублів за повторне невидалення з YouTube «забороненої в росії інформації».

Про це пишуть «Ведомости».

Як заявили в суді, це 10% виручки Google та афілійованих із нею осіб на території росії.

«Якщо рішення суду витримає апеляцію, це буде вже другий оборотний штраф для Google в росії за останній рік. У грудні 2021 року цей же суд ухвалив стягнути з корпорації в росії близько 7,2 млрд рублів штрафу», — пише видання.

Компанія безуспішно оскаржувала його в суді. Згодом у роскомнадзорі заявили про повне стягнення штрафу з Google.

У червні роскомнадзор склав новий протокол щодо Google — за повторне невидалення матеріалів на YouTube, в яких «виявили недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції в Україні (так у рф називають повномасштабну війну з Україною. — Ред.)».

Нагадаємо, у червні російська «дочка» Google — ТОВ «Гугл» — подала до суду заяву про власне банкрутство.

Раніше повідомлялось, що корпорація Google вивезла із рф більшість своїх співробітників — значна частина співробітників переїхала до Дубая, де Google має великий офіс.

Google почав пропонувати переміщення співробітників з росії після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у країні.

Як наслідок, російська дочірня компанія Google ініціювала своє банкрутство в країні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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