У рф машинобудівники очікують дефіциту шин для сільгосптехніки — Finance.ua
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У рф машинобудівники очікують дефіциту шин для сільгосптехніки

Вчора 22:10
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У рф машинобудівники побоюються нестачі шин для сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, найбільший ризик — у преміальному сегменті, учасники якого припинили постачання до росії.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.
Зазначається, що у РФ низку шин для тракторів не випускають, а перебої з постачанням поставлять випуск техніки під загрозу.
Про можливу нестачу шин преміального сегменту заявили, зокрема, в «Мішлен» та Continental. У Bridgestone сказали, що спостерігали дефіцит у преміальному сегменті сільськогосподарських шин у 2021 році.
При цому, основна потреба в шинах для тракторів припадає на початок лютого і триває до кінця квітня, для комбайнів — з середини вересня до середини жовтня, пояснили в компанії.
Традиційно пік попиту на шини для сільськогосподарської техніки припадає на перший квартал, додав експерт компанії «Мішлен».
За його словами, цього року клієнти заздалегідь формували запаси — попит змістився з першого кварталу 2022 року до четвертого кварталу 2021 року. Призупинення постачання у другому кварталі неминуче викличе на ринку дефіцит шин преміальних брендів, підсумував співрозмовник.
Американський Titan має 64,3% у російському підприємстві «Волтайр-Пром», яке, зокрема, випускає шини під цією маркою. За даними компанії, на російське підприємство в 2021 році припадало приблизно 6% світових продажів Titan, але в січні-березні цей показник знизився до 5%. Titan призупинив інвестиції в Росії та знизив завантаження заводу.
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Голова правління асоціації дилерів сільгосптехніки АСХОД Олександр Алтинов підтвердив, що нестача шин саме деяких типорозмірів спостерігалася і раніше. У Мінпромторгу рф сказали, що можливості виробників «Волтайр-Пром» і «Нортек» дозволять повністю закрити потреби внутрішнього ринку.
"Імпортозалежність висока, далеко не всі типорозміри виробляються в Росії, особливо для причіпної сільгосптехніки, а також сівалок та культиваторів (малі розміри) та потужних тракторів (великі розміри). Також немає випуску шин низького тиску, наприклад, на обприскувачі.
Найбільший сегмент за обсягом — це причіпна техніка, десятки тисяч машин, за вартістю — трактори, ринок яких близько 14 000 одиниць, уточнив Пронін. «Китай, Індія, Білорусь продовжують постачати шини, але якщо поставки перервуться, випуск техніки опиниться під загрозою», — визнають учасники ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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