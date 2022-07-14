У рф хочуть зменшити етикетки через дефіцит паперу та чорнила — Finance.ua

У рф хочуть зменшити етикетки через дефіцит паперу та чорнила Вчора 03:19 — Світ

У росії хочуть змінити стандарти етикеток продуктів через дефіцит паперу та чорнила. З відповідною пропозицією до профільних відомств звернулася віце-прем’єр рф Вікторія Абрамченко.

Вона попросила відомства вивчити можливість уточнення національних стандартів росії «в галузі етикетування продуктів».

Ідеться про стандарти, що фіксують мінімальну та максимальну площу, яку займають відомості про продукт при розміщенні етикетки на картонній упаковці.

Зазначається, що пропозиції надійшли від бізнесу, їхня мета — зниження адміністративних бар’єрів та скорочення пакувальних матеріалів. Виробники вважають, що через дефіцит паперу та чорнила доцільно давати на упаковці менше відомостей про товар.

Також повідомляється, що 24 червня російський союз виробників соків, води та напоїв (Союзнапої) звернувся до уряду рф з пропозицією збільшити максимальний обсяг упаковки для продажу сокової продукції для дітей до трьох років до 0,5 літра. Як вважають у союзі, цей захід може дозволити заощадити харчову упаковку, з придбанням якої почалися проблеми через зовнішньоекономічну ситуацію, що склалася.

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