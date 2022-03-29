У рф хочуть обмежувати безлімітний інтернет для клієнтів — Finance.ua

У рф хочуть обмежувати безлімітний інтернет для клієнтів

Вчора 14:32 — Світ

Мінцифри рф надіслало найбільшим телеком-операторам лист із рекомендацією обмежити безлімітні тарифні плани для клієнтів.

Про це пише Інтерфакс.

Також компаніям порадили збалансувати обсяги трафіку мобільними абонентами в рамках тарифних планів та загалом рекомендували виключити необмежене споживання трафіку абонентами.

"В умовах зовнішнього санкційного тиску та скорочення доступності іноземного обладнання необхідно знайти баланс щодо підтримки та розвитку мобільних мереж.

Ми вживаємо заходів для розумного споживання трафіку за збереження якості та доступності основних цифрових сервісів та послуг", — пояснило міністерство.

До речі, оператори підтримують ініціативу відомства.

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