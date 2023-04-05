У рейтингу найпродуктивніших Android-смартфонів з'явився новий «король» (інфографіка) — Finance.ua

У рейтингу найпродуктивніших Android-смартфонів з'явився новий «король» (інфографіка) Сьогодні 23:00 — Фондовий ринок

При виборі нового смартфона одні користувачі орієнтуються на характеристики камери, інші — на дизайн, треті — на якість дисплея. Але найважливіша характеристика будь-якого пристрою — це процесор.

Команда бенчмарку AnTuTu оновила щомісячний рейтинг найпотужніших смартфонів на Android, щоб користувачі могли вибрати найкращі.

На першому місці розмістився новий OPPO Find X6 Pro. Він потіснив лютневого лідера OnePlus, який опустився одразу на 3 місце. Друге місце знову дісталося Red Magic 8 Pro+. Примітно, що в основі всіх трьох пристроїв лежить чіп Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm.

На четвертому і п’ятому місцях опинилися Vivo X90 Pro+ з одним із найкращих наборів камер на сьогодні, і звичайний Oppo Find X6, в якому стоїть SoC MediaTek Dimensity 9200. Також до топ-10 увійшли iQOO 11 Pro, iQOO 11, Redmi 60 Pro, nubia Z50 Ultra та Xiaomi 13.

Також AnTuTu опублікував список найкращих смартфонів на Android субфлагманського рівня. Тут перше місце віддали Redmi Note 12 Turbo — це перший телефон на ринку з новим чіпом Snapdragon 7+ Gen 2, який за потужністю можна порівняти з флагманським.

Друге місце за vivo S16 Pro, а третє — iQOO Neo7 SE.

А тим часом у Китаї вже створили і незабаром почнуть робити дисплей для смартфонів з рекордно тонкими рамками — всього 1 мм. І йдеться не лише про якусь одну грань, а про всі чотири.

УНІАН За матеріалами:

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