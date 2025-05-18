Nippon Steel очікує падіння прибутку на 43% — Finance.ua
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Nippon Steel очікує падіння прибутку на 43%

Фондовий ринок
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Nippon Steel очікує падіння прибутку на 43%
Nippon Steel очікує падіння прибутку на 43%
Nippon Steel прогнозує зниження чистого прибутку на 43% у фінансовому році. Він завершиться в березні 2026-го.
Про це повідомляє Reuters.
Серед причин: надлишкова пропозиція на ринку, зокрема з боку Китаю, та нові американські тарифи.
Компанія очікує, що прибуток за рік становитиме 200 млрд єн, тоді як у попередньому періоді він скоротився на 36% - до 350,2 млрд єн.
Президент Nippon Steel Тадаші Імаї на пресконференції пояснив, що надлишкове виробництво та збільшення експорту з Китаю, спричинене розривом між попитом і пропозицією на тлі економічного спаду, не демонструє жодних ознак послаблення.
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