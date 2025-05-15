Будинок профспілок на Майдані Незалежності тепер офіційно належить державі — Finance.ua

Будинок профспілок на Майдані Незалежності тепер офіційно належить державі Сьогодні 15:36 — Фондовий ринок

Будинок профспілок на Майдані Незалежності тепер офіційно належить державі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління арештований актив — Будинок профспілок, розташований за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, 2.

Про це пише АРМА

Акт прийому-передачі активу підписав директор Департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой та Ліана Пінькевич, Голова Консорціуму «Управляюча компанія «КАМпарітет».

13 травня 2025 року під головуванням заступника Голови АРМА Станіслава Петрова, уповноважені особи центрального апарату та Центрального МТУ АРМА, спільно з правоохоронцями та представниками Управителя здійснили приймання нежитлових приміщень, фіксацію поточного стану та забезпечили охорону обʼєкту з боку нового управителя.

Арештована та передана Національному агентству адміністративна будівля, має площу — 13 892,2 м². Саме тут були розташовані Федерація профспілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану).

Це — один із ключових адміністративних і символічних об’єктів столиці, що має історичне значення для країни. Будь-які кримінальні провадження щодо незаконного відчуження майна чи вчинення інших злочинів мають бути доведеними, а в рамках кримінального процесу арештовані активи — будуть збережені та приноситимуть дохід державі. Викорінення корупції та економічний ефект від управління арештованим активом — результат системної взаємодії правоохоронної та антикорупційної систем.

Передача активу в управління відбулася відповідно до чинного законодавства. Так, раніше АРМА було проведено:

збір та підготовку необхідної документації для оголошення конкурсу на пошук управителя

незалежну оцінку, яка визначила ринкову вартість будівлі на рівні 850 млн грн

відкритий конкурс на платформі Prozorro.

Ключові гарантії:

жоден платіж більше не має спрямовуватись на рахунки, не передбачені договором управління

всі доходи від управління активом будуть скеровані до державного бюджету

права користувачів приміщеннями (орендарів) будуть забезпечені шляхом укладання нових договорів оренди з новим управителем.

Відповідно до умов підписаного договору щомісяця 89,85% доходів управителя спрямовуватимуться до державного бюджету. Варто зазначити, що незалежно від фінансових показників управління цим активом, держава щомісяця гарантовано отримуватиме не менше ніж 1,6 млн грн до бюджету.

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