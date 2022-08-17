У разі загибелі – мільйон. Рада підтримала виплату постраждалим від війни — Finance.ua

У разі загибелі – мільйон. Рада підтримала виплату постраждалим від війни Вчора 09:47 — Казна та Політика

Верховна Рада сьогодні підтримала у першому читанні законопроєкт № 7353 про виплату одноразової грошової виплати людям, які загинули або отримали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану. Мова йде про журналістів, працівників об’єктів критичної інфраструктури та місцевих чиновників. «За» проголосували 267 депутатів.

Так, на виплати мають право: журналісти, медики, енергетики, залізничники, державні та місцеві службовці, комунальники, водії й інші працівники об’єктів критичної інфраструктури.

Постраждалі та члени їхніх родин можуть отримати:

встановлення I групи інвалідності — в розмірі 800 тис. грн;

встановлення II групи інвалідності — в розмірі 500 тис. грн;

встановлення III групи інвалідності — в розмірі 200 тис. грн;

втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) — в розмірі 100 тис. грн;

загибель (смерть) — в розмірі 1 млн грн.

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

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