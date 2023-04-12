У разі невиплати допомоги ВПО до органів соцзахисту треба звернутися через два місяці — Finance.ua

У разі невиплати допомоги ВПО до органів соцзахисту треба звернутися через два місяці Вчора 19:00 — Особисті фінанси

У разі затримок виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам понад два місяці потрібно звернутися до органів соціального захисту.

Про це наголосили в Міністерстві соціальної політики.

Йдеться про допомогу в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Як наголошують у Мінреінтеграції, звертатися потрібно саме в той орган соцзахисту, де було оформлено довідку ВПО та відповідні виплати. Іноді причиною затримки може бути те, що банк не може зарахувати кошти на рахунок отримувача через помилку в оформленій заяві.

Довідка Finance.ua:

Підстави для відмови у видачі довідки ВПО:

Загалом, передбачені випадки, коли особі може бути відмовлено у наданні статусу ВПО. Вам можуть не надати довідку ВПО, якщо:

відсутні обставини, які спричинили внутрішнє переміщення;

органи державної влади володіють інформацією, яка підтверджує, що ви спеціально надали неправдиві дані для отримання статусу ВПО;

ви втратили документи, які посвідчують особу (паспорт) — проте після їх відновлення, довідку можна буде отримати;

ви офіційно не прописані на території області, з якої виїхали — наприклад, якщо ви прописані у Львові, проте проживали у Харкові, з якого і виїхали як ВПО, довідку переміщеної особи вам не нададуть;

ви не маєте доказів, які б підтвердили ваше проживання на території, з якої здійснили переміщення.

Причини для скасування статусу ВПО

Навіть якщо ви отримали довідку переміщеної особи, її можуть скасувати. Причин для цього декілька:

ви добровільно написали заяву-відмову від статусу;

ви скоїли кримінальне правопорушення;

повернулися до свого постійного місця проживання;

виїхали за кордон на постійне проживання;

подали недостовірні дані.

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