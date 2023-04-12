У разі невиплати допомоги ВПО до органів соцзахисту треба звернутися через два місяці — Finance.ua

У разі невиплати допомоги ВПО до органів соцзахисту треба звернутися через два місяці
У разі затримок виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам понад два місяці потрібно звернутися до органів соціального захисту.
Про це наголосили в Міністерстві соціальної політики.
Йдеться про допомогу в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.
Як наголошують у Мінреінтеграції, звертатися потрібно саме в той орган соцзахисту, де було оформлено довідку ВПО та відповідні виплати. Іноді причиною затримки може бути те, що банк не може зарахувати кошти на рахунок отримувача через помилку в оформленій заяві.
Довідка Finance.ua:
Підстави для відмови у видачі довідки ВПО:
Загалом, передбачені випадки, коли особі може бути відмовлено у наданні статусу ВПО. Вам можуть не надати довідку ВПО, якщо:
- відсутні обставини, які спричинили внутрішнє переміщення;
- органи державної влади володіють інформацією, яка підтверджує, що ви спеціально надали неправдиві дані для отримання статусу ВПО;
- ви втратили документи, які посвідчують особу (паспорт) — проте після їх відновлення, довідку можна буде отримати;
- ви офіційно не прописані на території області, з якої виїхали — наприклад, якщо ви прописані у Львові, проте проживали у Харкові, з якого і виїхали як ВПО, довідку переміщеної особи вам не нададуть;
- ви не маєте доказів, які б підтвердили ваше проживання на території, з якої здійснили переміщення.
Причини для скасування статусу ВПО
Навіть якщо ви отримали довідку переміщеної особи, її можуть скасувати. Причин для цього декілька:
- ви добровільно написали заяву-відмову від статусу;
- ви скоїли кримінальне правопорушення;
- повернулися до свого постійного місця проживання;
- виїхали за кордон на постійне проживання;
- подали недостовірні дані.
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