У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників — Finance.ua

У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

Народні депутати пропонують Верховній Раді відновити електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Відповідний законопроєкт № 9534 про внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану зареєстровано у Верховній Раді 26 липня.

Серед авторів законопроєкту — голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, нардепи Сергій Власенко («Батьківщина»), Ярослав Железняк («Голос»).

Як повідомив у телеграм-каналі Железняк, профільний парламентський комітет (з питань антикорупційної політики. — Ред.) має розглянути законопроєкт на засіданні в четвер, а найближчими днями його буде винесено для обговорення в першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.

За його словами, головні новації законопроєкту (окрім відновлення декларацій) — вони «мають бути подані не тільки за цей рік, а й за всі попередні».

Железняк зазначив, що згідно із законопроєктом, суб'єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки або перебувають на територіях, що постраждали від воєнної агресії Російської Федерації проти України, подають декларації протягом 90 днів із дня: визначення дати завершення бойових дій; завершення окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває; повернення до пункту постійної дислокації або на місце постійної роботи (крім ротації); припинення або скасування воєнного стану.

Він наголосив, що перелічені вище положення законопроєкту стосуються лише суб'єктів декларування, які здійснюють службові повноваження на територіях, де ведуться активні бойові дії; які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ці норми також стосуються осіб із числа військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях; із числа співробітників органів, уповноважених на здійснення розвідувальної та/або контррозвідувальної діяльності, які безпосередньо беруть участь у проведенні розвідувальних заходів. Крім цього, ці положення поширюються на осіб, направлених в інші держави для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Железняк звернув увагу на те, що законопроєкт пропонує відновити спецперевірки для осіб, які претендують на відповідальні державні посади (такі перевірки були призупинені на період дії воєнного стану. — Ред.). Законопроєкт зобов’язує проводити спецперевірки і стосовно тих посадовців, які були призначені на свої посади без них.

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