У Раді ЄС схвалили обмін гривень на євро для біженців за офіційним курсом (сума та тривалість обміну) — Finance.ua

У Раді ЄС схвалили обмін гривень на євро для біженців за офіційним курсом (сума та тривалість обміну)

Вчора 17:48 — Валюта

Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів. Мета полягає в тому, щоб надати підтримку біженцям, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС.

Про це повідомляє Рада ЄС

Рекомендація пропонує державам-членам створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на аналогічних умовах по всьому ЄС.

Що це дасть. Схеми дозволять переселенцям з України, в тому числі дітям, обмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на людину. Це буде безкоштовно і за офіційним обмінним курсом, опублікованим Національним банком України.

Тривалість обміну становитиме мінімум три місяці.

Тепер рекомендація буде офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття — 19 квітня.

Рекомендації не є юридично зобов’язуючими актами. Таким чином, фактичне впровадження і створення схем повинні вирішуватися державами-членами відповідно до їх національних норм. Ряд країн ЄС вже розробили для цієї мети національні механізми.

Як наголошується в повідомленні, через російську військову агресію Національний банк України був змушений призупинити обмін банкнот гривні на іноземну валюту, щоб захистити обмежені валютні резерви країни.

Це вплинуло на конвертованість банкнот гривні в країнах ЄС, де багато банків не бажали обмінювати гривню через валютні ризики. З моменту вторгнення росії в Україну понаде 4 млн осіб, рятуючись від війни, прибули в ЄС.

Довідка Finance.ua:

З 25 березня почала працювати угода між Національним банком Польщі та Національним банком України з обміну готівкової гривні на польські злоті. Повнолітні громадяни України зможуть обміняти до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину.

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