У Раді розповіли, скільки підприємців перейшли на податкову ставку 2% — Finance.ua
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У Раді розповіли, скільки підприємців перейшли на податкову ставку 2%

Казна та Політика
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У Раді розповіли, скільки підприємців перейшли на податкову ставку 2%
У Раді розповіли, скільки підприємців перейшли на податкову ставку 2%
Кількість платників єдиного податку 2% становить 252,9 тис. осіб, із них 48,1 тисяча — юридичні особи.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.
«Водночас скасування пільг на ввезення на митну територію товарів з 1 липня поточного року не вплинуло на кількість платників, яка з 1 серпня збільшилась на 9,5 тис. осіб (зокрема на 2,9 тис. — юридичних осіб)», — написав Гетманцев.
Парламентар додав, що запровадження унікальної системи єдиного податку для всіх платників не лише дало змогу вивести бізнес із заціпеніння перших тижнів війни, а й також не призвело до зменшення надходжень до держбюджету.
Раніше Гетманцев заявляв, що запровадження цього податку дасть змогу збільшити надходження утричі.

Довідка Finance.ua:

  • у березні Верховна Рада ухвалила закон про податкові стимули, який, зокрема, дозволяє компаніям та фізособам-підприємцям сплачувати єдиний податок 2%;
  • доступна для будь-якого бізнесу спрощена система оподаткуванн у 2% з обігу позбавляє бюджет до 300 млн грн надходжень, але такі розрахунки є приблизними з огляду на довоєнні показники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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