У Раді пропонують заборонити під час війни вилучати у громадян єдине житло та автомобіль — Finance.ua

У Раді пропонують заборонити під час війни вилучати у громадян єдине житло та автомобіль

Вчора 19:03 — Казна та Політика

У Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо захисту майна громадян в умовах воєнного або надзвичайного стану. Проектом пропонується заборонити забирати у громадян на потреби ЗСУ єдине житло або автомобіль.

Про це повідомляється з посиланням на проект закону № 7377

Як зазначають автори проекту, важливо не допустити ситуацій, коли певні посадовці, прикриваючись потребами воєнного стану, можуть вилучати у простих людей останнє житло або єдиний транспортний засіб, у той час, як на потреби фронту справедливіше вилучати майно, передусім, у тих, які мають суттєві статки, і для яких вилучення майна не відіграватиме таку критичну роль.

Згідно з проектом, примусовому відчуженню не підлягають житлові приміщення в межах санітарної норми з розрахунку 21 квадратного метра загальної площі на кожного зареєстрованого, або проживаючого за відповідною адресою та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю.

Крім того не підлягають відчуженню транспортні засоби з розрахунку одного транспортного засобу на громадянина (або сім’ю), або транспортних засобів, які використовуються для здійснення офіційно оформленої підприємницької діяльності, або які використовуються для перевезення гуманітарної допомоги.

Обмеження не стосуються випадків, коли зафіксовано і доведено, що власник/водій здійснював керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект про першочергове виконання військово-транспортного обов’язку чиновниками високого рангу. Автівки, які держслужбовці залишили біля вокзалів, аеропортів, доріг тощо, втікаючи за кордон від війни, пропонують відправляти на потреби Збройних сил України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.