Комітет парламенту Швейцарії схвалив допомогу Україні у розмірі $5,5 млрд — Finance.ua
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Комітет парламенту Швейцарії схвалив допомогу Україні у розмірі $5,5 млрд

Казна та Політика
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Комітет парламенту Швейцарії схвалив допомогу Україні у розмірі $5,5 млрд
Комітет парламенту Швейцарії схвалив допомогу Україні у розмірі $5,5 млрд
26 квітня комітет швейцарського парламенту проголосував за підтримку допомоги Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млрд) у рамках ширшого пакета, спрямованого на покращення обороноздатності Швейцарії.
Про це повідомляє Reuters.
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Підтриманий законодавцями від лівоцентристських і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 млрд франків додаткових коштів для армії разом із сумою допомоги для України.
У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та «мир у Європі» через війну, яку росія веде проти України.
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Українська частина пакета передбачає підтримку реконструкції та ремонту цивільної інфраструктури, повідомили у парламенті.
Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має прийняти міжнародну конференцію високого рівня, яка має на меті допомогти встановити мир в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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