У Раді пропонують забезпечити військовим 10-денні відпустки — Finance.ua
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У Раді пропонують забезпечити військовим 10-денні відпустки

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У Верховній Раді зареєстрований проект змін до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.
Про це повідомляється в проекті закону № 8081.
Що пропонують
Документом пропонується надати можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

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Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більш як 10 календарних днів.
«Разом з тим, на практиці існує набагато більше випадків , коли присутність військовослужбовця в сім’ї є необхідною, і, навпаки, коли можливість побачити сім’ю, рідних є важливою для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення воєнних (бойових) дій», — йдеться в документі.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», понад половина українців (54%) мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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