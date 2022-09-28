У Раді пропонують забезпечити військовим 10-денні відпустки — Finance.ua

У Раді пропонують забезпечити військовим 10-денні відпустки Вчора 16:33

У Верховній Раді зареєстрований проект змін до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Про це повідомляється в проекті закону № 8081

Що пропонують

Документом пропонується надати можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більш як 10 календарних днів.

«Разом з тим, на практиці існує набагато більше випадків , коли присутність військовослужбовця в сім’ї є необхідною, і, навпаки, коли можливість побачити сім’ю, рідних є важливою для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення воєнних (бойових) дій», — йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», понад половина українців (54%) мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

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