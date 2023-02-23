У Раді пропонують нове правило щодо відправлення мобілізованих на фронт - законопроєкт — Finance.ua

У Раді пропонують нове правило щодо відправлення мобілізованих на фронт - законопроєкт Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

В Україні пропонують запровадити мінімальний термін підготовки для мобілізованих, які не мають військового досвіду чи давно служили в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку відповідного законопроекту, що розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно цього законопроекту, планується внести зміни до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих.

«Доречно внести зміни до законодавства і передбачити мінімальний термін підготовки для мобілізованих, що не служили в армії, а також окреме обмеження для тих, хто не служив в армії протягом останніх 5 років», — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Приводом для подібних змін закону, як зазначається в ній же, став трагічний випадок з мешканцем Тернополя Богданом Покітком, якого мобілізували, вручивши повістку на вулиці, незабаром він, не маючи військового досвіду, вже був у зоні бойових дій, де загинув через місяць після вручення повістки.

Довідка Finance.ua:

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім українським військовим надбавок у розмірі 30 тисяч гривень. Петиція була передана на опрацювання прем’єр-міністру Денису Шмигалю.У відповіді на петицію президент нагадав, що Кабмін затвердив постанову про виплату військовослужбовцям по 100 000 грн або 30 000 грн на місяць 28 лютого 2022 року.

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