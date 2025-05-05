У Раді прокоментували можливе підвищення ПДВ в Україні — Finance.ua

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У Раді прокоментували можливе підвищення ПДВ в Україні

Казна та Політика
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У Раді прокоментували можливе підвищення ПДВ в Україні
У Раді прокоментували можливе підвищення ПДВ в Україні
Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на новину про рекомендації МВФ підвищити ПДВ в Україні.
«Знову бачу чергову хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ як результат відвідування нашими представниками МВФ. МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться. Принаймні в цьому скликанні парламенту», — написав депутат в своєму Telegram-каналі.
Гетманцев зазначив, що, говорячи про майбутнє, він радив би колегам з уряду для початку вичерпати ресурс детінізації (в тому числі провівши реформу митниці і БЕБ), скоротити власні неефективні видатки (на кшталт абсолютно не дієвого кешбеку), скористатися резервом від додаткового розміщення ОВДП.
«А вже потім замислюватись, або ні, над ставками ПДВ», — додав він.
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Forbes Ukraine з посиланням на посадовців, долучених до дискусій МВФ та Світового банку Spring Meetings, повідомив, що представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки — зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування.
При цьому конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків, під час зустрічей не йшлося, фіскальні заходи обговорювались на рівні ідей.
За матеріалами:
УНІАН
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