У Раді планують звільнити від оподаткування ввезення комплектуючих для дронів — Finance.ua

У Раді планують звільнити від оподаткування ввезення комплектуючих для дронів Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

У Раді планують звільнити від оподаткування ввезення комплектуючих для дронів

У парламенті розробили пакет законопроєктів про звільнення від оподаткування запасних частин для дронів, це сприятиме розвитку виробництва БПЛА в Україні.

Про це в Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Разом з колегами подаю пакет законопроєктів про звільнення від оподаткування запасних частин для дронів. Звільненню підлягають специфічні деталі, які необхідні для налагодження виробництва дронів в Україні. Вважаю, що ми маємо всі підстави не тільки для насичення армії необхідною для перемоги військовою технікою, але й для розбудови найпотужнішої галузі у світі», — зазначив депутат.

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Нагадаємо, президент підписав два закони, які спрощують ввезення БПЛА. Вони встановлюють, що тимчасово, на період дії воєнного стану, але не більш як до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України БПЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічного бачення.

Також уряд прийняв постанову, що фундаментально змінює підхід до самого military-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%, що стримувало розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Для масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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