У Раді планують звільнити від оподаткування ввезення комплектуючих для дронів — Finance.ua
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У Раді планують звільнити від оподаткування ввезення комплектуючих для дронів

Казна та Політика
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У Раді планують звільнити від оподаткування ввезення комплектуючих для дронів
У Раді планують звільнити від оподаткування ввезення комплектуючих для дронів
У парламенті розробили пакет законопроєктів про звільнення від оподаткування запасних частин для дронів, це сприятиме розвитку виробництва БПЛА в Україні.
Про це в Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Разом з колегами подаю пакет законопроєктів про звільнення від оподаткування запасних частин для дронів. Звільненню підлягають специфічні деталі, які необхідні для налагодження виробництва дронів в Україні. Вважаю, що ми маємо всі підстави не тільки для насичення армії необхідною для перемоги військовою технікою, але й для розбудови найпотужнішої галузі у світі», — зазначив депутат.
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Нагадаємо, президент підписав два закони, які спрощують ввезення БПЛА. Вони встановлюють, що тимчасово, на період дії воєнного стану, але не більш як до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України БПЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічного бачення.
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Також уряд прийняв постанову, що фундаментально змінює підхід до самого military-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%, що стримувало розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Для масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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