Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні — Finance.ua

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Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні

Особисті фінанси
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Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні
Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні
Уряд ухвалив постанову, яка створює кращі умови для виробництва БПЛА в Україні.
Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, тепер компанії зможуть розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток і конкурувати з іноземними компаніями.
Ухвалена постанова змінює вимоги до застарілих та забюрократизованих правил, які фактично стимулювали українські компанії йти з вітчизняного ринку.
Нове законодавство прискорить купівлю дронів, їх постачання на фронт і головне — створить умови для українського бізнесу. Ухвалена постанова дає старт масовому виробництву БПЛА в Україні. Адже тепер виробникам не потрібно витрачати кілька місяців на паперову тяганину, а замість зайвої бюрократії вони можуть займатися безпосередньо виробництвом БПЛА.
Також виробники безпілотників зможуть отримувати більший прибуток і потім реінвестувати його в подальший розвиток. Одна з формул розрахунку закупівельної вартості БПЛА має такий вигляд: витрати на виробництво + відсоток від прибутку. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Низький прибуток не дозволяв компаніям розвиватися. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, держава підняла частку прибутку до 25%.
Крім цього, постанова спрощує укладання контрактів, приймання товару, допуск до експлуатації й постачання на фронт. З одного боку, підприємства отримують сприятливі умови для розвитку і масштабування, а з іншого — наші військові отримуватимуть швидше і більше безпілотників на фронті.
За матеріалами:
Finance.ua
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