У «ПриватБанку» попередили про можливі затримки з картковими операціями — Finance.ua
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У «ПриватБанку» попередили про можливі затримки з картковими операціями

Фінтех і Картки
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«ПриватБанк» попередивх клієнтів про можливі затримки з картковими операціями. Технічні оновлення можуть тимчасово вплинути на роботу.
Про це повідомляє пресслужба «ПриватБанку».
Так, у банку зазначили, що в рамках покращення сервісів у період 22 лютого 2025 року з 00:00 до 10:00 можуть виникнути тимчасові складнощі в роботі «Приват24 для бізнесу», зокрема з картковими операціями.
«Нічого не зламалось, але ми покращуємо наші сервіси», — зазначили у застосунку банку.

Довідка Finance.ua:

  • Минулого року ПриватБанк додав функціонал еквайрингу в мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу». Бізнес-клієнти фінустанови можуть через смартфон створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінал та керувати процесом підключення нових торгових точок та послуг.
  • Вибір банку для відкриття рахунку є важливим кроком для кожного ФОП, від цього залежить не лише зручність проведення фінансових операцій, але й стабільність вашого бізнесу. Щоб допомогти порівняти та обрати найвигідніші умови від банків на старті 2025 року, Finance.ua написав статтю. У ній кожен ФОП зможе обрати для себе саме той варіант, який буде для нього найзручнішим.
За матеріалами:
РБК-Україна
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