У Приват24 з’явилася нова важлива функція — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Приват24 з’явилася нова важлива функція

241
У Приват24 з’явилася нова важлива функція
У Приват24 з’явилася нова важлива функція
ПриватБанк оновив додаток Приват24. У свіжій версії з’явилися дві нові функції з переказу коштів та підтримки клієнтів.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Згідно з повідомленням, відтепер для отримання переказу на свою картку, не обов’язково ділитися її номером.
«Формуйте оновлене посилання, щоб зручно приймати перекази на свою картку. Для цього виберіть картку в меню Гаманець — Реквізити — Посилання», — роз’яснили в пресслужбі.
Читайте також
Крім того, в меню «Комунікації» додали перехід на сайт всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»
«Там ви знайдете Аптечку психологічної самодопомоги, яка містить дієві вправи та техніки для зняття напруги, та іншу корисну інформацію. Адже дбати про свій емоційний баланс так само важливо, як і про фінансовий», — зазначили в Приваті.
Нагадаємо, за даними НБУ, кількість активних платіжних карток за I квартал 2023 року зросла на 2% до 47,2 млн. У І кварталі ПриватБанк та приватні банки були лідерами зростання їхньої кількості.
Нагадаємо, ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації Care. Допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених Care громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів. Деталі тут.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.