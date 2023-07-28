У Приват24 з’явилася нова важлива функція — Finance.ua

У Приват24 з’явилася нова важлива функція Сьогодні 15:00

У Приват24 з’явилася нова важлива функція

ПриватБанк оновив додаток Приват24. У свіжій версії з’явилися дві нові функції з переказу коштів та підтримки клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Згідно з повідомленням, відтепер для отримання переказу на свою картку, не обов’язково ділитися її номером.

«Формуйте оновлене посилання, щоб зручно приймати перекази на свою картку. Для цього виберіть картку в меню Гаманець — Реквізити — Посилання», — роз’яснили в пресслужбі.

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Крім того, в меню «Комунікації» додали перехід на сайт всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»

«Там ви знайдете Аптечку психологічної самодопомоги, яка містить дієві вправи та техніки для зняття напруги, та іншу корисну інформацію. Адже дбати про свій емоційний баланс так само важливо, як і про фінансовий», — зазначили в Приваті.

Нагадаємо, за даними НБУ, кількість активних платіжних карток за I квартал 2023 року зросла на 2% до 47,2 млн. У І кварталі ПриватБанк та приватні банки були лідерами зростання їхньої кількості.

Нагадаємо, ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації Care. Допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених Care громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів. Деталі тут.

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