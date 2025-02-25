У Придністров’ї зростуть ціни на газ та електроенергію — Finance.ua

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У Придністров’ї зростуть ціни на газ та електроенергію

Енергетика
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У Придністров’ї зростуть ціни на газ та електроенергію
У Придністров’ї зростуть ціни на газ та електроенергію
У невизнаному Придністров’ї з 1 березня підвищать тарифи на енергоресурси після того, як з 1 січня регіон перестав отримувати безкоштовний російський газ.
Про це повідомило видання Newsmaker.
Зокрема, тариф на газ збільшиться вдвічі, на опалення — в 1,8 раза, а електрика подорожчає в 1,5 раза.
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Виконавчий орган невизнаної республіки пояснив підвищення тарифів «закупівлею газу на позикові кошти і необхідністю оплати його транспортування через кілька країн».
Місцевий «уряд» стверджує, що жителі регіону платитимуть за новими тарифами тільки за спожиті в березні ресурси, а введені тарифи «співрозмірні з російськими та значно нижчі за ті, що діють у Молдові».
Нагадаємо, раніше Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров’я угорською компанією за кредитні гроші росії.
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Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи.
Щоб отримувати закуплений у Європі на ці гроші газ, Тирасполь має виконати деякі умови, зокрема підвищити тарифи на енергоресурси до ринкових, дотримуватися прав людини і виключити з програми підтримки енергоємні підприємства.
За матеріалами:
Європейська правда
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