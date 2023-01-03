У продажу з’явився електричний мотоцикл, який перетворюється на снігохід — Finance.ua

У продажу з’явився електричний мотоцикл, який перетворюється на снігохід Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

Канадська компанія випустила електричний мотоцикл, який за потреби перетворюється на снігохід. Щоправда, він не призначений для доріг загального користування.

Електричні спортивні іграшки коштують недешево. Електромотоцикли можуть коштувати на кілька тисяч доларів дорожче, ніж байки з традиційними двигунами, і електричні снігоходи теж недешеві. Тож має сенс поєднати обидва, щоб отримати максимальну віддачу від ваших грошей. Це саме те, що зробив канадський виробник Daymak, коли випустив Daymak Combat.

Цей дивний багатоцільовий електромобіль може виглядати як електричний мотоцикл, але він також розроблений, щоб провести половину свого життя як сноубайк.

Це завдяки розумному набору доріжок і лижних насадок, які можна замінити взимку для гри на свіжому просторі. Потім, коли настає весна і погода знову сприятлива для двоколісних, колеса повертаються і Daymak Combat знову стає мотоциклом.

Тільки не намагайтеся виїжджати на ньому дорогу, оскільки це виключно позашляховик. Він не призначений для того, щоб бути вуличним, і годиться більше для прогулянок бездоріжжям, ніж для поїздок на роботу.

Daymak Combat оснащений двигуном потужністю трохи менше 19 к.с. Батарея ємністю 4,8 кВт/год у рамі велосипеда відповідає ємності низки інших легких електричних мотоциклів, які нещодавно з’явилися на ринку.

Daymak заявляє про скромний діапазон 80 км від цієї батареї, хоча обмежена максимальна швидкість 70 км/год, безумовно, допомагає байку їздити ефективніше.

Звичайно, будь-хто, хто коли-небудь їздив по бездоріжжю на товстих шинах малого діаметра, знає, що 70 км/год відчуваєтья як досить висока швидкість.

Daymak Combat буде коштувати недешево, оскільки перші 100 одиниць Founders Edition продаватимуться за 13 995 доларів США перед поставками в червні 2023 року. Ті, хто може зачекати до кінця 2023 року, можуть внести депозит у розмірі 1000 доларів США за байк Deluxe Edition за 14 999 доларів США, хоча незрозуміло, що робить цю версію мотоцикла такою «розкішною» або вартою додаткової доплати в 1004 долари.

Телеканал 24 За матеріалами:

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