У продаж надходить новий рамний позашляховик Toyota (фото) — Finance.ua

У продаж надходить новий рамний позашляховик Toyota (фото) Сьогодні 04:25 — Технології&Авто

У продаж надходить новий рамний позашляховик Toyota (фото)

Новий Toyota 4Runner шостого покоління виходить на ринок. Продажі рамного позашляховика стартують на початку 2025 року.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спочатку новий Toyota 4Runner продаватимуть у США. Там його ціна стартує з 40 770 доларів, тобто авто лише на 65 доларів дорожче за модель попереднього покоління.

Разом із тим, позашляховик Toyota багатше оснащений — в «базі» тепер є безключовий доступ, цифровий щиток приладів, 8-дюймовий тачскрін, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Позашляховий варіант TRD Sport за $47 250 додає клімат-контроль, підігрів сидінь та бездротову зарядку для смартфонів. Найрозкішніший Toyota 4Runner Platinum за $62 860 отримав проєкцію на лобове скло, потужну акустику JBL, камери кругового огляду, електропривід та вентиляцію передніх сидінь, підігрів керма і задніх крісел.

Утім, найдорожчим є не він, а екстремальні Toyota 4Runner Trailhunter та TRD Pro за $66 900 для важкого бездоріжжя. Вони отримали посилену підвіску, позашляхові шини і додатковий захист днища.

Позашляховик є доступнішою альтернативою Toyota Land Cruiser Prado 250, ціна якого у США тільки стартує з 56 450 доларів (а в Україні — від $58 000). Дві моделі збудовані на одній рамній платформі та й двигуни на американському ринку їм пропонують однакові — 2,4-літрову бензинову турбочетвірку на 282 к. с. та 326-сильну гібридну установку.

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