У продаж надходить аналог Volkswagen Tiguan за втричі нижчою ціною (фото) — Finance.ua

У продаж надходить аналог Volkswagen Tiguan за втричі нижчою ціною (фото)
У продаж надходить аналог Volkswagen Tiguan за втричі нижчою ціною (фото)

Технології&Авто
31
У продаж надходить аналог Volkswagen Tiguan за втричі нижчою ціною (фото)
У продаж надходить аналог Volkswagen Tiguan за втричі нижчою ціною (фото), Фото: FAW
Кросовер Jetta VS8 почали випускати у Китаї на підприємстві FAW-VW, і там він уже доступний за ціною від 99 900 до 114 000 юанів ($14 000 — 15 800).
Про це повідомляє сайт Autohome.
Під брендом Jetta виробляють бюджетні версії моделей Volkswagen. VS8 став новим флагманом у його лінійці, причому на відміну від молодших братів, він не є копією якогось конкретного Volkswagen.
Фото: FAW
Фото: FAW
В основі Jetta VS8 лежить платформа MQB Evo, яку використовує, зокрема, втричі дорожчий кросовер Volkswagen Tiguan. Дві моделі схожі за розмірами, проте абсолютно різні зовні.
Китайський кросовер має високий капот і вигнуту віконну лінію. Його безрамкова решітка радіатора поєднується зі стріловидними фарами.

Габарити Jetta VS8 2025:

  • довжина — 4629 мм;
  • ширина — 1851 мм;
  • висота — 1624 мм;
  • колісна база — 2731 мм.
У салоні бюджетної моделі встановили цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Для кросовера пропонують панорамний дах, клімат-контроль, парктронік, камеру та електропривід водійського крісла.
Фото: FAW
Фото: FAW
Новий Volkswagen Jetta VS8 оснащений 1,4-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 150 к. с. Можна обрати 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП, а от привід може бути лише переднім.
За матеріалами:
Фокус
