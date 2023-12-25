У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята — Finance.ua

У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята

Із наближенням зимових свят вибір подарунків стає щораз актуальнішим. Команда аналітиків Picodi Україна перевірила статистику пошукових запитів у Google і склала рейтинг найпопулярніших новорічних презентів.

Зібрані та проаналізовані аналітиками Picodі дані показують, що найпопулярнішим презентом на новорічні свята в Україні є подарунковий набір (508%), який може містити як солодощі, так і чай, каву або косметику — вибір товарів просто величезний.

На другому місці опинилася ігрова приставка — в грудні кількість запитів у Google зросла на 365% порівняно із середнім показником за січень-листопад. Замикає рейтинг светр (зростання 291%).

10 найпопулярніших подарунків:

Подарунковий набір — 508%

Iгрова приставка — 365%

Cветр — 291%

Hастільна гра — 267%

Прикраси — 264%

Термокружка — 256%

Iграшка — 220%

Шкарпетки — 181%

Кавомашина — 177%

Подарунковий сертифікат — 176%

У сусідній Польщі особливою популярністю на свята користуються косметичні набори, подарункові сертифікати й термокружки. Німці віддають перевагу подарунковим наборам, кавомашинам і шарфам. Американці теж найчастіше обирають подарунковий набір в якості презента.

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У світовому рейтингу подарунків перші місця займають подарунковий сертифікат, косметичний і подарунковий набори.

А що найчастіше дарують у світі?

Подарунковий набір — 510,3%

Косметичний набір — 257,3%

Подарунковий сертифікат — 149,9%

Шарф — 139,9%

Термокружка — 138,7%

Зволожувач повітря — 104,6%

Ароматична свічка — 95,8%

Туалетна вода — 83,6%

Кавомашина — 77,1%

Lego — 60,4%

Масажер — 60,3%

Парфуми — 54,9%

Бездротові навушники — 54,8%

Кружка — 48,6%

М’яка іграшка — 46,6%

Пазл — 43,1%

Вафельниця — 42,5%

Фен — 42,4%

Електробритва — 42,3%

Настільна гра — 41,9%

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