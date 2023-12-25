У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята — Finance.ua

У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята
Із наближенням зимових свят вибір подарунків стає щораз актуальнішим. Команда аналітиків Picodi Україна перевірила статистику пошукових запитів у Google і склала рейтинг найпопулярніших новорічних презентів.
Зібрані та проаналізовані аналітиками Picodі дані показують, що найпопулярнішим презентом на новорічні свята в Україні є подарунковий набір (508%), який може містити як солодощі, так і чай, каву або косметику — вибір товарів просто величезний.
На другому місці опинилася ігрова приставка — в грудні кількість запитів у Google зросла на 365% порівняно із середнім показником за січень-листопад. Замикає рейтинг светр (зростання 291%).
10 найпопулярніших подарунків:
- Подарунковий набір — 508%
- Iгрова приставка — 365%
- Cветр — 291%
- Hастільна гра — 267%
- Прикраси — 264%
- Термокружка — 256%
- Iграшка — 220%
- Шкарпетки — 181%
- Кавомашина — 177%
- Подарунковий сертифікат — 176%
У сусідній Польщі особливою популярністю на свята користуються косметичні набори, подарункові сертифікати й термокружки. Німці віддають перевагу подарунковим наборам, кавомашинам і шарфам. Американці теж найчастіше обирають подарунковий набір в якості презента.
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У світовому рейтингу подарунків перші місця займають подарунковий сертифікат, косметичний і подарунковий набори.
А що найчастіше дарують у світі?
- Подарунковий набір — 510,3%
- Косметичний набір — 257,3%
- Подарунковий сертифікат — 149,9%
- Шарф — 139,9%
- Термокружка — 138,7%
- Зволожувач повітря — 104,6%
- Ароматична свічка — 95,8%
- Туалетна вода — 83,6%
- Кавомашина — 77,1%
- Lego — 60,4%
- Масажер — 60,3%
- Парфуми — 54,9%
- Бездротові навушники — 54,8%
- Кружка — 48,6%
- М’яка іграшка — 46,6%
- Пазл — 43,1%
- Вафельниця — 42,5%
- Фен — 42,4%
- Електробритва — 42,3%
- Настільна гра — 41,9%
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