У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята — Finance.ua

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У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята

Особисті фінанси
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У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята
У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята
Із наближенням зимових свят вибір подарунків стає щораз актуальнішим. Команда аналітиків Picodi Україна перевірила статистику пошукових запитів у Google і склала рейтинг найпопулярніших новорічних презентів.
У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на новорічні свята
Зібрані та проаналізовані аналітиками Picodі дані показують, що найпопулярнішим презентом на новорічні свята в Україні є подарунковий набір (508%), який може містити як солодощі, так і чай, каву або косметику — вибір товарів просто величезний.
На другому місці опинилася ігрова приставка — в грудні кількість запитів у Google зросла на 365% порівняно із середнім показником за січень-листопад. Замикає рейтинг светр (зростання 291%).
10 найпопулярніших подарунків:
  • Подарунковий набір — 508%
  • Iгрова приставка — 365%
  • Cветр — 291%
  • Hастільна гра — 267%
  • Прикраси — 264%
  • Термокружка — 256%
  • Iграшка — 220%
  • Шкарпетки — 181%
  • Кавомашина — 177%
  • Подарунковий сертифікат — 176%
У сусідній Польщі особливою популярністю на свята користуються косметичні набори, подарункові сертифікати й термокружки. Німці віддають перевагу подарунковим наборам, кавомашинам і шарфам. Американці теж найчастіше обирають подарунковий набір в якості презента.
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У світовому рейтингу подарунків перші місця займають подарунковий сертифікат, косметичний і подарунковий набори.

А що найчастіше дарують у світі?

  • Подарунковий набір — 510,3%
  • Косметичний набір — 257,3%
  • Подарунковий сертифікат — 149,9%
  • Шарф — 139,9%
  • Термокружка — 138,7%
  • Зволожувач повітря — 104,6%
  • Ароматична свічка — 95,8%
  • Туалетна вода — 83,6%
  • Кавомашина — 77,1%
  • Lego — 60,4%
  • Масажер — 60,3%
  • Парфуми — 54,9%
  • Бездротові навушники — 54,8%
  • Кружка — 48,6%
  • М’яка іграшка — 46,6%
  • Пазл — 43,1%
  • Вафельниця — 42,5%
  • Фен — 42,4%
  • Електробритва — 42,3%
  • Настільна гра — 41,9%
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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